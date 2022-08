Tonnen sfeer voor tiende editie van Pop@Park: Regi bouwt feestje met 5000 feestvierders

Vanaf 11 uur konden kinderen zich uitleven in het park en tal van activiteiten uitproberen. Er stonden verschillende springkastelen en een jungle attractie op het domein. Een topper was het zeepbellenfestijn, en ook de kleutertuin kon op veel succes rekenen. De jonge kinderen konden zich verder laten verwennen bij de grimeur en in het kapsalon.

In de namiddag was het de beurt aan de sportievelingen om het park te verkennen. De Jogging ‘Dwars door Zaventem’ stond in de namiddag gepland. Je kon kiezen tussen 10 miles, 10 km of 5 km joggen en zo een stukje van Zaventem ontdekken. De allerkleinsten konden gratis meedoen voor de afstanden 1 km, 600m of 300m. Zo’n 400 joggers liepen mee onder een stralende zon. De hitte was echter verraderlijk, twee mensen werden onwel tijdens de loopwedstrijd. “Ze moesten gelukkig niet naar het ziekenhuis afgevoerd worden”, aldus de organisatie.

De avond werd afgesloten met enkele muziekoptredens. Vanaf 21 uur bouwde Regi een feestje en om 23 uur zorgden Les Truttes voor een onvergetelijk einde. Het grasplein in het park stond afgeladen vol, en Regi kreeg iedereen aan het dansen samen met zangeressen Pauline en Olivia. “Deze tiende editie is absoluut geslaagd, we hadden nog nooit zoveel volk voor de jogging en het festival”, zeggen schepen van sport Piet Ockermans (Open VLD) en schepen van jeugd Alihsan Ozkan (Open VLD). Ongeveer 5000 feestvierders zakten af naar het park van Zaventem. Het succes van deze editie kan te danken zijn aan verschillende factoren: het mooie weer, een topaffiche of de knaldrang na twee coronajaren. “Het is natuurlijk ook een toplocatie, het grasplein is een berg en vormt daardoor bijna een tribune. Ook de mensen achteraan hebben dus een goed zicht op het podium”, aldus Ockermans. “We willen ook komende jaren een gratis festival aanbieden met kwaliteitsvolle activiteiten en muziek. Dat kan dankzij de hulp van de vele lokale verenigingen en vrijwilligers die hier vandaag aanwezig zijn”, benadrukt Ockermans.

Hoewel er een massa volk aanwezig was, verliep deze tiende editie rustig. “Een oudere vrouw met rollator bezeerde haar knie na een lelijke val, maar verder waren er geen incidenten”, zegt inspecteur Van Vooren van politie Zaventem. Het Rode Kruis voerde tijdens het optreden van Regi één persoon af in een ziekenwagen, het is niet duidelijk waarom. “Omwille van privacyredenen kunnen wij hier geen commentaar over geven”, klinkt het bij het Rode Kruis.

