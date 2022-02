Tieners zwaargewond nadat ze van zebrapad worden gemaaid: “Het pijnlijkste is dat de bestuurder gewoon doorreed”

Het is 1u ‘s nachts wanneer een groep van vijf jongeren - allemaal rond de 17 en 18 jaar - naar huis stappen. “Ze kwamen op dat moment van het jeugdhuis”, vertelt de moeder van L.M, die anoniem wenst te blijven. “De jongens hebben de gewoonte om de meisjes daar te gaan ophalen en naar huis te escorteren.” Op het kruispunt van de Parklaan en de Hoogstraat steekt de groep de straat over, zij hebben groen licht. Op hetzelfde moment komt een wagen uit een zijstraat gereden. “Die had ook groen en moest afslaan. Daarbij schepte hij eerst mijn zoon op die op zijn beurt valt op het meisje. Volgens hun vrienden was er een luide knal en belandde mijn zoon zelfs op de motorkap van de wagen.”

Zwaargewond

De chauffeur zou even zijn gestopt maar enkele minuten later reed hij alweer door. “Ik ben een kwartier na de aanrijding toegekomen,” zegt de moeder. “De hulpdiensten en politie waren daar maar de chauffeur niet.” De tieners werden zwaargewond en in schok naar het ziekenhuis gebracht. L.M. had een breuk in zijn schouderblad, twee gekneusde ribben en spierpijn. Zijn vriendin K.D.L. had een gebroken voet. Hun fietsen zijn ook beschadigd.

“Ze zijn nu allebei terug thuis en moeten veel rusten,” vertelt ze verder. “Het moeilijkste is vooral het feit dat de bestuurder gewoon is vertrokken. Dat was een mentale klak. De politie heeft de man geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en de getuigenissen. Wij kennen die persoon zelf ook. We vragen ons gewoon af: “Waarom?”.

Beide tieners moeten nog hun verklaring afleggen. Meer informatie over het onderzoek van de politie is er nog niet.