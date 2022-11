Tienerkoppel dient klacht in na geweld aan jeugdhuis: “Iedereen die anders is moet geaccepteerd worden”

Brussel/Zaventem/Kraainem Vakbonden blokkeren verschil­len­de winkels in en rond Brussel

Naar aanleiding van de nationale stakingsdag in ons land blijven verschillende winkels in Brussel en de Vlaamse Rand woensdag gesloten. Dat is onder meer voor het Carrefour-warenhuis in Kraainem, de filialen van Brico in Kraainem en Zaventem, en het Cora-warenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe het geval.

