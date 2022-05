Tentoonstelling zet 75-jarig bestaan wielerclub in de verf

75 kaarsjes mag wielerclub ’t Zaventems Veloske dit jaar uitblazen en dat wordt gevierd met een tentoonstelling. Er worden foto’s en krantenknipsels uit de oude doos van de wielerclub tentoongesteld, net als foto’s van onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France. De deuren van het Sint-Jozefscentrum in Zaventem zijn op zaterdag 21 mei doorlopend open van 11 tot 20 uur. De wielerclub serveert ook eten. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een menu van 19 euro of een hoofdgerecht voor 13 euro. Op het menu staan twee kaaskroketten of meloen met hesp als voorgerecht, balletjes in tomatensaus of vol-au-vent als hoofdgerecht en chocomousse als dessert.