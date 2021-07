Technisch defect aan bagagesysteem veroorzaakt hinder op luchthaven

Zaventem WZC Trappe­niers neemt afscheid van vier werknemers met samen 128 jaar ervaring

8 juli OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem heeft onlangs afscheid genomen van vier werknemers met samen in totaal 128 jaar ervaring. De vier gevestigde waarden werden uitgezwaaid met een drink. Linda Vancraenenbroeck, Mieke Van Herck, Diane Pappens en Odelle van Bael werkten respectievelijk 44, 20, 23 en 41 jaar in het OCMW-woonzorgcentrum in de luchthavengemeente.