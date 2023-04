Taxi Walter kiest voor snellaadpalen door strengere regels voor dieselwagens én hoge brandstofprijzen: “Iedereen kan komen laden”

Restanten tweede stadsmuur rond Brussel ontdekt bij werkzaamhe­den metro 3

Bij de werken aan de toekomstige metrolijn 3 aan de Zuidlaan, werd in april vorig jaar een bijzondere vondst gedaan. Archeologen die de werkzaamheden begeleiden, stootten er op een deel van de tweede stadsmuur rond Brussel. Het was de eerste keer dat er overblijfselen van één van de zeventig halfronde torens werden blootgelegd. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Brusselse Cahiers’.