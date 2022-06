TAK protesteert tegen eetfestijn van PVDA/PTB en doet gemeentelijke zaal symbolisch op slot

‘Nederlands, pracht van een taal’ en ‘Handen af van Vlaams-Brabant’: dat waren de niet mis te verstane boodschappen op de affiches die leden van het Taal Aktie Komitee zaterdagnacht op de toegangsdeur van de gemeentelijke zaal De Maalderij in Sterrebeek hingen. Een protestactie tegen ‘Raoul op de rooster/Raoul sur le grill’, een eetfestijn van PVDA/PTB waar aanwezigen ook vragen konden stellen aan Raoul Hedebouw. Dat op sommige plaatsen uitsluitend Franstalige affiches voor dit evenement opgehangen werd, was een doorn in het oog van TAK, maar ook van de Zaventemse N-VA-fractie.

Provocatie

“Het eetfestijn werd aangekondigd op de website van PTB, maar niet op die van de PVDA”, weet N-VA-gemeenteraadslid Erik Rennen. “Het ging dus om een zuiver Franstalige meeting die plaatsvindt in een gemeentelijke zaal in Sterrebeek. De PTB begaat hiermee een grove overtreding want de voertaal is Nederlands en alles moet dus ook in het Nederlands aangekondigd worden. Pure provocatie van een Franstalige communistische partij. Nogmaals het bewijs dat Zaventem een voorstad van Brussel wordt. Vanuit de oppositie zullen we de meerderheid hierover interpelleren op de gemeenteraad van 27 juni, want blijkbaar is dit alles geen probleem voor Open Vld en CD&V.”