Fors lerarente­kort baart ZAVO zorgen: “Hebben de lessen godsdienst zelfs uit lessenroos­ter moeten halen”

In secundaire school ZAVO in Zaventem is het schooljaar vrijdag met een flink tekort aan leerkrachten van start gegaan. Zo zoekt de school nog 12 vaste collega’s en 3 korte vervangingen. Het is zelfs zo erg dat de lessen godsdienst uit het lessenrooster geschrapt werden. Maar ook bij de vakken Nederlands en wiskunde zijn er problemen. “Het maakt een verschil dat we geen extra bonussen of verloning kunnen aanbieden.”