Groter skatepark, nieuwe speeltuin én clublokaal voor atletiek­club: groen licht voor metamorfo­se Colomba-si­te

De Colomba-site achter de gelijknamige sporthal in Kortenberg zal er over enkele jaren ietwat anders uit gaan zien. Zo heeft de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven voor onder meer de komst van een nieuw en groter skatepark en een nieuwe speelzone met ook inclusieve speeltoestellen. Ook voor atletiekclub ACKO is er goed nieuws. De werken starten na de jaarwisseling.