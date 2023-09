HUIZEN­JACHT. Kampenhout, groene gemeente met centrumste­den aan iedere kant: “Een te renoveren rijwoning vind je voor minder dan 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale makelaar. Deze week bezoeken we het pittoreske Kampenhout, wiens bodemsamenstelling nog steeds ‘s werelds beste witloof voortbrengt. “In de Wildersdreef vind je nog uitzichten die kilometers ver gaan.”