Steven Van Gucht is er “jaloers” op, maar André (65) is bang voor boosterprik nu hij 1.148 keer meer antistoffen dan normaal heeft: “Kan mijn immuunsysteem dit wel aan?”

Liedekerke RESTOTIP. ‘t Schuurtje na 14 jaar omgetoverd tot ‘t Friet­schuur­tje: “Nog geen moment beklaagd”

Deze week stellen we u geen restaurant of brasserie voor, wél een oude bekende. Al is het onder een andere naam. Taverne ‘t Schuurtje uit de Houtmarktstraat werd enkele maanden geleden omgedoopt tot ‘t Frietschuurtje. Na veertien jaar wilden uitbaters Jimmy Minner (46) en Nele Kiekens (47) een nieuw hoofdstuk beginnen, met corona als druppel die de emmer deed overlopen. “De switch van taverne naar frituur hebben we ons nog geen moment beklaagd”, klink het. Wij gingen zelf ook een frietje steken, vergezeld met de originele vol-au-vent en stoofvlees van ‘t Schuurtje. Meer restotips lees je hier.

8:00