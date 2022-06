Spontane actie bij bagageafhandelaar Aviapartner voorbij: “Maar als beloftes van directie niet op papier gezet én nagekomen worden, gaat de boel opnieuw plat”

Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft het werk vanochtend rond 6 uur neergelegd. Dat veroorzaakt ernstige hinder op de luchthaven. “Ons geduld is op”, vertelt één van de werknemers anoniem aan onze redactie. “We hebben lang genoeg verwittigd. Materialen zijn niet in orde. De werkdruk is veel te hoog. Het werk op de vliegtuigen wordt niet eerlijk verdeeld en we krijgen geen premies, terwijl de cargoafdeling dat wel gehad heeft. Door het personeelstekort kunnen we zelfs niet eten. Ook op hete zomerdagen krijgen we geen tijd om even te drinken, terwijl de temperatuur op tarmac nog een pak hoger ligt dan elders.”

Kurt Callaerts van ACV bevestigt aan onze redactie de spontane actie bij Aviapartner. “Alle arbeiders legden vanmorgen spontaan het werk neer. Er is groot ongenoegen door het personeelstekort. Na corona wordt er weer volop gevlogen. Wij vragen al lang extra personeel en betere voorwaarden. Nu is de maat vol.”

Sommige vluchten die moesten vertrekken om 6 uur hebben al ruim twee uur vertraging. De woordvoerster van Brussels Airport sluit niet uit dat vluchten geannuleerd zullen worden of zonder bagage zullen vertrekken.

Aviapartner staat immers in voor de bagageafhandeling van bijna de helft van de vluchten op de luchthaven. De operaties op het tarmac, cleaning van vliegtuigen en pushbacks van vliegtuigen waren enkele uren verstoord. Voor de check-in waren er geen gevolgen.

Er staan donderdag op Brussels Airport 115 vertrekkende vluchten gepland met afhandeling door Aviapartner. Ook staan er vanaf 9 uur 230 aankomende vluchten gepland met Aviapartner. Of daar hinder bij zal zijn, is moeilijk in te schatten.

Vooral vluchten van TUI ondervinden donderdagochtend hinder. Die luchtvaartmaatschappij heeft haar cabinepersoneel een speciale veiligheidsopleiding gegeven om zelf bagage in- en uit te kunnen laden. Momenteel wordt extra personeel opgetrommeld om te helpen op de luchthaven. Aviapartner staat onder meer ook in voor afhandeling bij Ryanair en Lufthansa.

Mét bagage

Bij TUI verzekert men dat alle vluchten vertrekken. “Mét bagage”, klinkt het bij woordvoerster Florence Bruyère. “We hebben onze eigen ploegen die de bagageafhandeling op zich nemen. Het kan zijn dat er wat bagage in Zaventem blijft staan, maar die koffers worden nadien naar de bestemming opgestuurd. Vanochtend waren er negen vluchten van TUI, die allemaal met 1 tot 2 uur vertraging vertrokken. Ook vanmiddag staat nog een aantal vluchten gepland, maar deze voormiddag bekijken we hoe de afhandeling zal gebeuren.”

De verstoring van de operaties op het tarmac maakt volgens de woordvoerster van de luchthaven overigens dat ook vluchten die niet afhangen van Aviapartner, mogelijk hinder zullen ondervinden.

Brussels Airlines werkt niet met Aviapartner en ondervindt donderdagochtend geen impact van de staking bij Aviapartner, zo meldt de woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij aan persagentschap Belga.

Werk hervat

Om 8.45 uur hervatten de werknemers het werk opnieuw. “De directie heeft een onderhoud gehad met het personeel en blijkbaar was er een probleem met de dagplanning”, zegt Fouad Bougrine van het ACLVB. “Zo was het niet duidelijk wie wat moest doen en wanneer mocht eten. Omdat het alweer een afspraak was die niet nagekomen werd, besloot het personeel het werk spontaan neer te leggen. De directie heeft nu beslist dat de werknemers duidelijk gemaakt zal worden hoe hun dagplanning eruit ziet. Na de zomer onderhandelen we vervolgens over de actualisatie van de CAO, die sinds 2009 niet meer aangepast werd en post-corona een aanpassing nodig heeft.”

Ook een werknemer bevestigt dat er opnieuw gewerkt wordt. “Maar als de beloftes die de directie gemaakt heeft niet op papier gezet én nagekomen worden, leggen we de boel opnieuw plat”, klinkt het.

