Speurders zoeken jongetje (5) en man die hem meenam uit Griekenland

Valse papieren

Door het onderzoek naar de valse papieren van de man, kwam aan het licht dat hij met de kleine Ahmad (5) naar Zaventem was gereisd. Bij zijn terugkeer had hij het jongetje niet bij zich. Niemand weet waar het kind intussen is. “We vermoeden dat het gaat om een dossier van mensensmokkel", zegt Child Focus. “Omdat Ahmad nog zo klein is, beschouwen we de situatie als onrustwekkend. We willen graag weten waar hij is. Jaarlijks verdwijnen in België 113 niet-begeleide minderjarigen, maar Ahmad is wel erg jong. We willen zeker weten dat hij niet op straat ronddoolt of in handen is van criminelen.”