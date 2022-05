Smokkelaars voor rechter: “Hij vermoedde wel dat er iets in de koffer zat, maar wist niet wat.”

De eerste man, een 57-jarige Nederlander, was op 27 februari tegengehouden toen hij landde met een vlucht vanuit de Dominicaanse Republiek. Toen een urinetest positief bleek, onderging de man een scan die uitwees dat hij 49 bolletjes in zijn maag had, goed voor 560 gram cocaïne. Naar eigen zeggen had de man het transport uitgevoerd op vraag van een vriend en zou hij 4.000 euro krijgen. “Hij heeft een blanco strafblad”, pleitte zijn advocaat. “Hij beseft dat dit hij in de fout is gegaan en dit niet voor herhaling vatbaar is. We vragen een straf met uitstel.”