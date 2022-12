Smokkelaars reizen met valiezen vol cocaïne: 36 maanden cel gevorderd

De eerste man, A.U., werd op 26 augustus opgepakt toen de douane in zijn reiskoffer een laptop en drie powerbanks vond waarin cocaïne verstopt zat. In totaal bleek het te gaan om 830 gram, met een zuiverheidsgraad van meer dan 80 procent. Volgens de man was hem 3.000 euro beloofd voor het transport, geld dat hij wou gebruiken om zijn studies te financieren. De tweede verdachte, U.I., liep op 12 september tegen de lamp. In de dubbele bodem van zijn reiskoffer trof de douane drie pakketten aan, waarin 870 gram cocaïne bleek te zitten, met een zuiverheidsgraad van 87 procent. Deze man verklaarde dat hij onder druk was gezet om de drugs naar Europa te brengen. Op die manier moest hij de schade vergoeden die hij had veroorzaakt bij een verkeersongeval, klonk het.