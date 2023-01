Smokkelaar slikt 84 cocaïneboleta’s in... en eindigt in het ziekenhuis: “Zeer slecht en gevaarlijk idee”

Op 8 augustus landde de Nederlander op de luchthaven met een vlucht vanuit Jamaïca. Bij aankomst moest hij een urinetest ondergaan bij de douane. Hierbij werden sporen van cocaïne en cannabis gevonden. Daarop had de man meteen bekend dat hij boleta’s had ingeslikt. Bij de douane kon hij er 14 produceren, maar volgens hem zaten er nog veel meer in zijn lichaam. Een CT-scan wees uit dat er in de ingewanden van de man inderdaad nog een grote hoeveelheid boletas aanwezig was, maar omdat hij er niet in slaagde die via zijn ontlasting kwijt te geraken, moest de man een operatie ondergaan. “Mijn cliënt had op vakantie in Jamaïca het aanbod gekregen een dergelijk transport uit te voeren, maar was daar niet op ingegaan”, aldus zijn advocaat Giovanni D’Hondt. “Toen hij bij een nieuwe reis opnieuw een dergelijk aanbod kreeg, ging hij er ditmaal wel op in, om een centje bij te verdienen. Hij leeft na een zwaar verkeersongeval van een uitkering en heeft grote schulden. Maar na die operatie heeft hij nu wel begrepen dat dit een zeer slecht en gevaarlijk idee was.” De verdediging pleitte voor een straf met uitstel. Uitspraak op 2 februari.