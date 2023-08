Sluipverkeer baart bewoners Imbroekstraat en Zeven Tommen zorgen: “Fietsstraat wordt genegeerd en tunnel onder spoor is gevaarlijk”

DE BUREN VAN BRUSSELS AIRPORT. Kris (52) kan vliegtui­gen al 18 jaar lang bijna aanraken: “Vroeg onder de wol kruipen? Dat blijft lastig”

We horen ze allemaal weleens boven onze hoofden vliegen, maar sommige omwonenden van de luchthaven van Zaventem kunnen de vliegtuigen haast aanraken. Wij trekken deze zomer naar de naaste buren van Brussels Airport. Vandaag houden we halt bij Kris Verstraeten (52) in Steenokkerzeel. “De staat van het huis was belangrijker dan de nabijheid van de luchthaven toen we de woning kochten (lacht).”