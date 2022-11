Sinds begin dit jaar al 25 klachten over te laag overvliegende A400M-legervliegtuigen: ombudsman stuurt brief naar Defensieminister

“Als luchthavenombudsman informeer ik u dat ik regelmatig heel wat klachten krijg over bewegingen op lage hoogte van de A400M-toestellen.” Zo begint luchthavenombudsman Philippe Touwaide zijn brief naar Defensieminister Dedonder. “Een brief die noodzakelijk is, want er zijn veel te veel problemen met die toestellen”, vertelt Touwaide. “Als een A400M (de opvolger van de C-130, red.) een normale vlucht uitvoert en zich aan de procedures en hoogtes houdt, zijn er geen problemen. Jammer genoeg vliegen de toestellen regelmatig op 1.000 voet (300 meter, red.), draaien ze rondjes en maken ze zigzaggende bewegingen boven dichtbevolkte gebieden. En dat zorgt voor lawaaihinder bij omwonenden van de luchthaven, maar ook ver daarbuiten. Want we krijgen klachten van over heel België. Sinds het begin van dit jaar gaat het om 25 klachten, wat bijzonder veel is.”