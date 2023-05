Schooldirecteur reageert op bedreigingen na dodelijke vechtpartij: “Ik kan beveiligingsagenten aan de poort zetten, maar lost dit alles op?”

Van een eendjesra­ce op het Brussels kanaal tot bierfees­ten in Weerde: vijf tips voor een gevuld weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Het weekend staat voor de deur, en er valt weer heel wat te beleven in de buurt. Nog geen plannen voor het weekend van 6 en 7 mei? Wij bezorgen je maar al te graag wat inspiratie. Van een ludieke eendjeskoers in het Brusselse kanaal tot de Weerdse Bierfeesten: check hier onze vijf tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland.