School De Vleugel week toe wegens tekort aan leerkrachten: “Geen besmettingen bij de leerlingen, maar iedereen les geven is nu onmogelijk”

Volgens Kurt Meeus, algemeen directeur van GO!-scholengroep Scoop, is meer dan dertig procent van de leerkrachten in de Zaventemse school out. “Een deel daarvan heeft positief getest op het coronavirus, terwijl enkele anderen preventief in quarantaine zitten. Nog een andere groep is om andere redenen afwezig, zoals een zwangerschap of rugklachten. De voorbije dagen konden we die afwezigheden nog opvangen. Zo stond de LO-leraar bijvoorbeeld voor een klas, net als de zorgjuffen. Maar dat kunnen we nu niet meer bolwerken. Om die reden hebben we beslist om de school, die 350 leerlingen telt, volledig te sluiten vanaf nu vrijdag tot en met volgende week woensdag. Het personeelstekort treft zowel de kleuter- als de lagere school. Belangrijk is wel dat er geen leerlingen ziek zijn, maar wel preventief in quarantaine zitten.”