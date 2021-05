Schokkende beelden tonen hoe uitbater voedingswinkel tientallen keren met koevoet wordt geslagen: “Ik dacht écht dat ik ging sterven”

ZaventemHet begon dinsdagochtend met een vraag over een pakje bloem, maar drie minuten later lag Mohit Kumar Puni (38) volledig onder het bloed in zijn voedingswinkel in Zaventem. Hij werd het slachtoffer van een brutale aanval met een koevoet. Op camerabeelden is te zien hoe een man en een vrouw de uitbater tientallen keren op het hoofd slaan, om vervolgens zonder buit te vluchten. Zinloos geweld? Of toch een mislukte overval? “Ik wil weten waaraan ik dit verdiend heb”, aldus een verbouwereerde Kumar.