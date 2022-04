Schepencollege vrijwaart Bosdelle van bebouwing: “Hiermee gaan we verder dan Vlaamse bouwshift”

Tot 2009 was de Bosdelle in het gewestplan al ingekleurd als landbouwgebied, maar in dat jaar werd de 3,7 hectare grote open ruimte door Vlaanderen omgevormd tot woongebied via het ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). “Maar dit draaien we nu als gemeente terug”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) uit. “We gaan de 3,7 hectare woongebied tussen de Bosdellestraat en de Voskapelstraat in Sterrebeek namelijk opnieuw omvormen tot landbouwgebied. Hiermee beschermen we de Bosdelle voor altijd als open ruimte. De Bosdellestraat is de poort naar het Everbergbos en die moeten we te allen prijze vrijwaren van bebouwing. We zetten hiermee een enorme stap in de bouwshift, en gaan zelfs veel verder dan wat Vlaanderen vraagt. De Vlaamse bouwshift gaat niet verder dan het schrappen van woonuitbreidingsgebied, wij schrappen woongebied.”