Schepen trakteert afvalophalers op chocolade voetballen

Kraainem Vermoede­lij­ke tussenper­soon bij dubbele moord blijft in cel

Vincent L., een van de verdachten in het onderzoek naar de moord op Magali W. (46) en haar 17-jarige dochter Coline op 24 maart in Kraainem, blijft in de cel. De Brusselse raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd. Ondertussen blijven de drie verdachten ontkennen iets met de moorden te maken te hebben.

15 november