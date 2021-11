“Sabena was failliet, maar ik moest harder werken dan ooit tevoren”: Freddy (72) blikt terug op ondergang vliegtuigmaatschappij

ZaventemZondag is het exact 20 jaar geleden dat Sabena failliet verklaard werd. Met meer dan 7.600 ontslagen is het tot op vandaag het grootste faillissement ooit in ons land. Wij blikken deze week met ex-werknemers terug op het drama. Vandaag: Diegemnaar Freddy Vanhuysse (72). Zijn liefde voor Sabena is immens groot, al kostte zijn job hem bijna een nachtje in een Libische cel. “Maar de vliegtuigmaatschappij zit voor eeuwig in mijn hart.”