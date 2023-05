Rust lijkt weergekeerd in Zavo: nog slechts twee procent meer leerlingen dan op normale schooldag afwezig

Stad Brussel krijgt 400 gratis tickets voor concert Beyoncé: “Maar meerder­heid gaat naar sportclubs en verenigin­gen, niet naar stadsbe­stuur”

Wie erin geslaagd is om een ticket voor het concert van Beyonce op zondag te bemachtigen, heeft geluk gehad. Het concert van de Amerikaanse popster was zo goed als meteen uitverkocht. Een minder grote zorg voor de Stad Brussel, want zij ontving 400 gratis tickets. Al betekent dat niet dat heel het gemeentebestuur het concert van ‘Queen B’ zal bijwonen. “De meerderheid van de tickets gaat naar sportclubs en verenigingen.”