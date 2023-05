Ruim uur aanschuiven aan paspoortcontrole op Zaventem door werken aan e-gates: “We dreigen vlucht te missen”

UPDATE Scholen in Zaventem maandag open na bedreigin­gen na dodelijke vechtpar­tij: “Politie zal extra aanwezig zijn”

In de nasleep van de dood van een 23-jarige man op de sporen van het station in Zaventem heerst er een ware angstsfeer in het luchthavendorp. Er worden ernstige bedreigingen geuit tegen leerlingen van de secundaire school Zavo. “We zullen gewapend komen om onze vriend te wreken”, klinkt het. HLN toont de chatberichten die tot de grote ongerustheid zorgen. Na overleg tussen politie, burgemeester en directie werd zondagavond beslist om de school maandag open te laten gaan.