Ruim jaar nadat aannemer failliet ging, ligt aanleg parking nog steeds stil: “Gerechtelijke procedure tegen curator nakend”

Een aannemer begon in november 2020 met de aanleg van 46 parkeerplaatsen op een nieuwe parking naast het Karel Quitmannplein, vlak bij het treinstation van Zaventem. Amper enkele weken later lagen de werken al stil door een faillissement van diezelfde aannemer. Sindsdien ligt het dossier in handen van een curator.

“Maar ruim een jaar later is er nog geen beweging in het dossier”, betreurt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “We hebben de curator al meermaals en op verschillende manieren trachten te bereiken, maar vergeefs. Daarom hebben we nu aan een advocaat gevraagd om na te gaan wat we moeten doen en eventueel een gerechtelijke procedure tegen de curator op te starten. Het kan namelijk niet dat we al zo lang op de parking moeten wachten.”