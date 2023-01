Rugzakdief krijgt op verzet 4 maanden ‘korting’

Machelen/Eppegem Opnieuw 6 verwaar­loos­de honden aangetrof­fen in woning in Machelen

Tijdens een controle in een woning in de Henri Brounsstraat in Machelen trof Dierenwelzijn zes verwaarloosde honden aan. Daarmee ging de eigenaar in tegen de opgelegde maatregel om niet meer dan twee honden te houden. Die beslissing kwam er nadat de politie vorig jaar verschillende dieren in beslag nam in de woning.

15:40