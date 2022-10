Rugzakdief die in station van luchthaven toesloeg krijgt 8 maanden cel

Op 29 juli sloeg de Noord-Afrikaanse man een eerste keer toe in het station van de luchthaven. Hij zag hoe een toerist aan het zoeken was welke trein hij moest nemen. Hiervan maakte hij gebruik om diens rugzak, waarin een iPhone en Macbook zaten, te nemen en weg te wandelen. Dit kunstje herhaalde hij even later nogmaals. De twee feiten stonden op de camerabeelden en op 31 juli herkenden agenten hem toen hij opnieuw in het station van de luchthaven zat. “Ik was die dag niet in de luchthaven”, probeerde hij nog maar de camerabeelden bewezen het tegendeel. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.