RESTOTIP. Huisbereide taarten bij Cr’aime de la crème: “In winter neemt interesse in ijs af, dus kiezen we voor ideaal herfst- en winterdessert”

vilvoorde ‘t Is af! De ode aan de oude vaartbrug

De mural is af. Op de kade van het kanaal staat een meterslang kunstwerk. Han Coussement groeide zowel hier als in Grimbergen op, maar woont en werkt nu in Gent. “Het is een beetje thuiskomen en vooral heel tof om in de geschiedenis van de stad te duiken. De oude vaartbrug is namelijk al langer verdwenen dan dat is oud ben.”

26 oktober