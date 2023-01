Reiziger knoeit met PCR-test: 6 maanden cel gevorderd

Brussel Van de Dansaertwijk tot het trendy Sint-Gil­lis: ontdek het beste van Brussel op de fiets

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Om het jaar goed af te sluiten zetten we deze week een aantal van de meest opmerkelijke recreatieve fietsroutes van 2022 in de kijker. Zo ontdek je aan de hand van een tocht van 14 kilometer alle Brusselse wijken die je gezien moet hebben.

31 december