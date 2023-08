Maande­lijks een monsterrit tot 400 kilometer: Rudy (59) fietst geld bij mekaar voor onderzoek naar Alzheimer nadat hij beide ouders verloor

Drie jaar nadat Rudy Engels (59) zijn beide ouders aan Alzheimer verloor, is hij aan een opmerkelijke prestatie bezig. De Zaventemmenaar fietst maandelijks namelijk een monsterrit van 200, 300 of 400 kilometer om zo geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte. “Fysiek valt het mee, maar mentaal is het zwaar om telkens weer geconfronteerd te worden met het overlijden van mijn ouders”, klinkt het.