RECONSTRUCTIE. Zo verliep de dodelijke vechtpartij in Zaventem: “Waren ze niet op sporen beland, hadden we misschien zelfs niet geweten dat er gevochten werd”

Vijftiger verbergt paspoorten van Syrisch gezin in boek: “Paspoorten zijn zeer waardevol­le documenten”

De Brusselse correctionele rechtbank doet op 6 juni uitspraak in het proces tegen een 57-jarige Syrische man die opgepakt was in het bezit van acht Griekse paspoorten. Die had hij naar eigen zeggen gekregen van een Syrische familie in Duitsland, maar wat de man met de paspoorten van plan was, is niet duidelijk. Volgens het parket ging het sowieso om witwassen, maar daar was de verdediging niet van overtuigd.