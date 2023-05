RECONSTRUCTIE. Zo verliep de dodelijke vechtpartij in Zaventem: “Agent kon voorkomen dat er een tweede dode viel”

Nog 1 op 6 leerlingen Zavo thuis door dreigemen­ten na dodelijke vechtpar­tij in station: politie patrouil­leert opnieuw rond schoolpoor­ten

Ook op de tweede schooldag sinds de fatale vechtpartij van afgelopen vrijdag in het station van Zaventem zijn er nog heel wat lege schoolbanken in secundaire school Zavo. Volgens directeur Kurt Gommers zijn dinsdag 328 leerlingen van de in totaal 2.019 thuis. Net als gisteren staan er ook vandaag nog heel wat agenten rond de schoolpoorten van de drie vestigingen.