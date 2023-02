Rechter mild voor boletaslikker: “Rekening houden met gezondheid en financiële toestand”

Op 8 oktober werd de man door de douane gecontroleerd nadat hij net was aangekomen van een vlucht uit Jamaica. De man bleek 85 boleta’s in zijn lichaam te hebben. Een deel kwam er via de natuurlijke weg uit maar een ander deel moest in het ziekenhuis operatief verwijderd worden. “Hij was voor het eerst in Jamaica en kreeg daar het voorstel tot een dergelijke smokkel. Eerst heeft hij geweigerd maar een week later is hij er toch op ingegaan”, aldus zijn advocaat. “Hij is immers volledig invalide na een ongeval en houdt van zijn uitkering amper nog iets over;” De rechter hield rekening met de gezondheidstoestand en het gebrek aan financiële middelen van de man en besloot hem 32 maanden cel te geven in plaats van de gevorderde 36 maanden.