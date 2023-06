Rechter gelooft gauwdief niet: “Plots had hij twee rugzakken”

“Vrouwelij­ke collega’s lastigge­val­len tijdens kajakken op Lesse”: vier agenten naar ziekenhuis na vechtpar­tij op eigen teambuil­ding

Vorige week raakten vier agenten ernstig gewond bij een vechtpartij aan de boorden van de Lesse. Het zou gaan om agenten van de zone Brussel-West die in de Ardennen op teambuilding waren. Volgens de Waalse website Sudinfo kregen de politiemensen, die mogelijk zelf dronken waren, het aan de stok met enkele jongeren die vrouwelijke collega’s lastigvielen. Eén agent werd zo hard toegetakeld dat hij voorlopig niet meer kan praten. Een reconstructie van wat een gezellige middag had moeten worden, maar eindigde in een veldslag.