Raadsel rond vermoord paard blijft groot: “Onbegrijpelijk dat iemand een dier zo gruwelijk kan toetakelen”

SterrebeekKwaad, triestig en vooral gechoqueerd: zo voelt de 29-jarige Candice Sauveur zich nu het paard waar ze sinds de lente voor zorgde, vermoord werd in een wei in Sterrebeek. Hoe en waarom ‘Obama’ om het leven werd gebracht, is nog onduidelijk. Het dier werd zondagochtend badend in een plas bloed in de weide aangetroffen. “Aan wat heeft hij dit verdiend?” Voor de doodsoorzaak is het wachten op een autopsie.