Professionele gauwdief spoorloos verdwenen

ANTWERPEN “In een ideale wereld zijn onze beschermen­ge­len overbodig”: kunst- en feestcol­lec­tief Burenhin­der zet zich in voor een veiliger nachtleven

Veilig uitgaan. Na schrijnende voorvallen van seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, uitsluiting en needle spiking in het Brusselse, Gentse, maar zeker ook Antwerpse nachtleven is het een hot topic in de uitgaanscultuur. Het Antwerpse collectief Burenhinder zet de eerste stappen naar een avondje uit zonder zorgen. “Onze ‘guardian angels’ houden een oogje in het zeil en grijpen in waar nodig.”

9:49