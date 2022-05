Proces rond aanslagen zal ‘6 tot 9 maanden’ duren

Vilvoorde Voor de derde keer betrapt op drugs achter het stuur. “Ik ben al 1 jaar clean”, beweerde hij 10 maanden na de feiten.

A.A stond vandaag terecht in de politierechtbank in Vilvoorde omdat hij in 2021 drie keer tegengehouden werd wegens rijden onder invloed van drugs. De eerste twee feiten werden gepleegd in Steenokkerzeel, de derde keer werd hij in Zaventem betrapt. Er werd bovendien cannabis gevonden in de auto en de politie stelde ter plaatste vast dat de heer niet meer in staat was om te rijden. Het openbaar ministerie heeft na de feiten een wetsdokter aangesteld om te onderzoeken of de man een drugsprobleem heeft. De beklaagde werd opgeroepen voor een rijgeschiktheidsonderzoek, maar hij is daar niet naartoe gegaan. Verder had hij al 9 eerdere veroordelingen op zijn palmares.

