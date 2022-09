Prijzen voor woning en appartement in Zaventem stijgen fors

Pepingen/Gooik Wijndomein Dappers­veld-Woes­tijn bewijst dat Pajotten­land méér is dan geuze en lambiek: “Oogstjaar met 13.000 liter wijn? Dan zijn we zeer tevreden”

Het Pajottenland mag dan wel internationaal gekend staan om de geuze en lambiek, maar er worden ook wijndruiven geteeld. Wijndomein Dappersveld-Woestijn heeft momenteel zo’n 6 hectare onder z’n vleugels, goed voor een jaarlijkse oogst van liefst 20 ton druiven. Het oogstseizoen is nu begonnen, en daarom vertelt Sam Dehandschutter ons met veel passie over het proces waarmee ze de gekende wijnen van Dappersveld-Woestijn bekomen. “Ons geheim? We doen àlles zelf en houden het natuurlijk”, vertelt hij.

17 september