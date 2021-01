Porsche Panamera te koop voor 0,95… Bitcoin

Bitcoin is een cryptovaluta en een globaal betaalmiddel, al wordt het door onze overheid zo (nog) niet erkend. In 2009 werd de Bitcoin gelanceerd. Twee jaar later was één Bitcoin twintig dollar waard, vandaag is dat maar liefst 35.000 dollar of 28.380 euro. Opvallend: sinds dinsdagavond stond op zoekertjessite 2dehands.be een Porsche Panamera uit 2011 te koop voor 0,95 Bitcoin, goed voor ongeveer 26.500 euro. “De wagen stond de voorbije vier maanden voor een doodgewone geldprijs online te koop, maar zonder resultaat”, zegt B.V. uit Vlaams-Brabant. “Omdat ik zelf al jaren in Bitcoin geloof, besloot ik mijn Porsche voor 0,95 Bitcoin te koop te zetten. En met succes, zo blijkt. Amper enkele uren nadat de advertentie verscheen, is de wagen al verkocht en heb ik zelfs al een voorschot ontvangen.”