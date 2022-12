Politievakbonden voeren actie op luchthaven, hinder voor reizigers blijft beperkt

Zowel op de luchthaven van Zaventem als die van Charleroi voeren de verschillende politievakbonden, ACV, VSOA, NSPV, en ACOD vandaag actie. De bonden uiten hun ontevredenheid omdat de beloofde loonsverhoging uitblijft en omdat het geweld tegen politie niet voldoende aangepakt wordt. Op de luchthaven van Zaventem delen een 50-tal vakbondsleden aan de identiteitscontrole flyers uit aan de reizigers. Zo willen ze de aandacht vestigen op het belang van het welzijn bij politiemensen. Voorlopig blijven alle toegangswegen open en is de hinder voor de reizigers is beperkt. Dat is belangrijk op de drukste dag in de luchthaven tijdens de kerstperiode. Brussels Airport verwacht ongeveer 60.000 passagiers op deze vrijdag voor de kerstvakantie: zo’n 34.000 mensen vertrekken vandaag vanuit Zaventem en nog eens 26.000 reizigers zullen er aankomen.

“Tijdens deze actie blokkeren we bewust de toegangswegen naar de luchthaven niet, want we hebben niet de intentie de reiziger te raken. Daarom hebben we niet opgeroepen om het werk neer te leggen, en zijn we hier met een kleine delegatie van de vier vakbonden. We willen de passagiers enkel informeren dat het heel erg gesteld is met de politie. Niet enkel op de luchthaven, maar overal in het land”, verklaart Joery Dehaes van de politievakbond ACV. “Naast een gebrek aan middelen op de luchthaven, wil de regering inhakken op het bereikte loonsakkoord en willen ze de eindeloopbaanregeling sneller afbouwen. Er was een akkoord, en pas in de begroting werd daarop ingebeukt. Dat kunnen wij niet aanvaarden.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Politievakbonden voeren actie op de luchthaven van Zaventem: Joery Dehaes van ACV © Marc Baert

Wachttijden lopen op

“Nog steeds gaat het welzijn van de politiemedewerkers en de passagiers erop achteruit door het personeelstekort”, klinkt het bij de vier vakbonden. “Sinds de aanslagen is het aantal personeelsleden erop achteruit gegaan. Daardoor zijn we nu al jaren met een 150-tal personeelsleden te weinig op de luchthaven van Zaventem. Dat wil ook zeggen dat passagiers langer moeten wachten.” Ook het buitensporige en toenemende politiegeweld kan niet meer door de beugel volgens de vakbonden. “Voorstellen om het geweld tegen politie aan te pakken, worden te traag gerealiseerd. Bovendien wordt het beroep van politieagent steeds minder aantrekkelijk door al deze factoren, en is het steeds moeilijker om nieuwe rekruten te vinden.”

De reizigers reageren begripvol op de situatie. “Wat er de laatste tijd gebeurt, is schrijnend. Het is aan de regering nu om de nodige stappen te ondernemen”, zegt reiziger Jacques. Hoewel het druk is op de luchthaven, verloopt de actie rustig en krijgen de vakbonden overwegend positieve reacties.

Volledig scherm De politievakbonden voeren actie op de luchthaven van Zaventem © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.