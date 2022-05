Politie Zaventem plaatst bewakingscamera na onrust met jongeren. “Ze halen zelfs vissen uit de vijver.”

Zaventem Beschermde en 102 jaar oude Villa Coppin te koop, maar u moet er wel wat voor neertellen: “Misschien wel mooiste woning van Zaventem”

De ruim 100 jaar oude en beschermde Villa Coppin in de Vilvoordelaan in Zaventem staat sinds vrijdag te koop. Voor 3 miljoen euro zijn het prachtige pand, dat vandaag nog bewoond is door een 82-jarige vrouw, het koetshuis en de achterliggende bungalow misschien wel van jou. Maar wat is er zo speciaal aan Villa Coppin en wat mag de toekomstige koper ermee aanvangen?

6 mei