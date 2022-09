Politie vat dief nadat bewoner hem even voordien betrapte

Steenokkerzeel Met vier maanden vertraging opent Patrick B&B als eerbetoon aan overleden zoon: “Brand verwoestte alles net voor opening”

Eigenlijk had Patrick Gierts (66) zijn eerste klanten op 1 juni al moeten ontvangen, maar twee weken voor de opening van Yoerik’s Business B&B in Steenokkerzeel legde een brand een groot deel van het pand in de as. Met vier maanden vertraging zwaaien de deuren van de B&B begin oktober eindelijk open. “We verwezenlijken nu een droom die we onze zoon beloofd hadden. Jammer genoeg zal hij het zelf nooit weten”, aldus de papa.

9 september