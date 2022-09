Politie int 17.096 euro aan achterstallige boetes tijdens verkeersactie

Sint-Stevens-Woluwe Ongeval op de Buitenring in Sint-Ste­vens-Wolu­we: middenrij­strook versperd

Er is een verkeersongeval gebeurd op de R0, de Buitenring rond Brussel, ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Richting Groot-Bijgaarden is de middenrijstrook versperd. Het is er aanschuiven vanaf Wezembeek-Oppem. Ook op de E40 staat een file door het ongeval. Daar sta je stil in Sterrebeek.

9 september