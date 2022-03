Politie betrapt tijdens twee verkeersacties negen bestuurders die door rood rijden

Zaventem Drugssmok­ke­laar (86) laat zich niet meer zien na vrijlating: 36 maanden cel

Een 86-jarige Duitser die in mei betrapt was op het smokkelen van heroïne is veroordeeld tot 36 maanden cel. De man was na zijn arrestatie vrijgelaten onder voorwaarden omwille van zijn hoge leeftijd, maar kwam niet opdagen voor de rechtbank.

15 maart