Plug the Jack opent deuren: artiesten vinden er 21 professionele muziekstudio’s

Sint-Stevens-WoluweIn de Tollaan in Sint-Stevens-Woluwe, pal op de grens met het Brussels gewest, kunnen muziekartiesten voortaan in 21 professionele muziekstudio’s terecht voor opnames en repetities. Oprichter van Plug the Jack, Damien van Strydonck, mikt op artiesten, podcasters, dj’s, rappers, soloartiesten en muziekgroepen.

“Hoewel muziek alom aanwezig is, is het niet evident om toegankelijke infrastructuur voor repetities, opnames of gewoon het delen van talent te vinden”, zegt Damien van Strydonck, oprichter van Plug the Jack. “Het is de ideale oplossing voor iedereen die muziek wil opnemen, repetities wil organiseren of geluidsproducties wil realiseren.”

Concreet werden in een gebouw in de Tollaan in totaal 21 professionele studio’s gebouwd: 7 productie- en opnamestudio’s, 2 podcaststudio’s, 6 dj-studio’s en 6 repetitiestudio’s. “Elk stukje apparatuur in de studio’s werd met grote zorg uitgekozen”, verzekert van Strydonck. “Op die manier willen echt een creatieve, compleet uitgeruste werkomgeving creëren.”

Ademt creativiteit

Juliette Benshimon was de eerste om de productiestudio bij Plug the Jack uit te testen. “Het is een plezier om te creëren bij Plug the Jack”, vertelt ze. “De ruimte ademt echt creativiteit, alles is makkelijk in gebruik en professioneel georganiseerd – van reservatie tot studiogebruik. Je kiest je studio, reserveert online, betaalt en ontvangt een toegangscode waarmee je de deur van de studio opent. Héél efficiënt allemaal. De infrastructuur is echt top.”

Reserveren kan via www.plugthejack.com. Een studio kan vanaf 9 euro per uur gehuurd worden. Ondertussen is ook al een tweede locatie van Plug the Jack in opbouw. Die komt in het hart van Brussel.

