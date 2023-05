Plots wordt gewerkt aan terrein waar Sterea padel- en tennisvelden wil: “Nu is het genoeg geweest”

Nadat afgelopen week graafmachines verschenen waren aan het Sterea-project in Sterrebeek, werden de werken al weer stilgelegd. Een kleine twee maanden geleden trok de provincie de vergunning in voor de aanleg van padel- en tennisterreinen daar. Omwonenden en actiecomité Sterrebeek2000 vreesden dat de aanleg van de velden zonder vergunning was gestart. De Natuurinspectie van het Agentschap Natuur & Bos werd ingeschakeld.