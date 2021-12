Plots staat halfnaakte inbreker in de woonkamer: “Misschien kwam hij een broek stelen”

Brussel en rand Van een spiegelkot tot frites van een sterren­chef: deze zes frituren moet je zelf eens uittesten

Zin in een frikandel, Bicky Burger of een lekkere bak friet? Van 29 november tot 5 december heb je een extra excuus om een frituur op te zoeken, want dan is het namelijk Week van de Friet. Een ode aan onze nationale trots kan dan ook niet ontbreken. We zochten de opvallendste, lekkerste, oudste en origineelste frietkoten uit Brussel en de rand voor jullie op. Culinaire frites van Sergio Herman of een friturist die al zijn derde ‘barak’ aan het verslijten is,... lees er hier alles over.

28 november