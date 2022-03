Plaatsing nieuwe portieken zorgt wekenlang voor hinder op E40

Zaventem Geen 47 miljoen dollar maar wel 36 maanden cel voor cocaïne­smok­ke­laar

Een Belgische zestiger die in Thailand verblijft, is veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, omdat in zijn bagage 2,3 kilogram cocaïne was aangetroffen. Die zat verstopt in zes champagneflessen. Volgens de zestiger wist hij van de drugs niets af en was hem enkel gevraagd om de zes flessen naar Parijs te brengen. Dat zou hem 47 miljoen dollar kunnen opleveren, klonk het.

28 februari